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Во время крушения моста на поезд тяжело пострадал грудной ребенок

Во время аварии поезда в Брянской области тяжело пострадал один грудной ребенок, сообщили «РИА Новости» в Центре медицинских катастроф региона.

Источник: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

«Ребенок 5−6 месяцев в тяжелом состоянии», — сообщили в центре.

На место выехали 11 бригад скорой помощи, в том числе одна детская реанимация.

Обрушение моста на поезд произошло в Брянской области вечером 31 мая. Во время крушения повреждены автомобили и пассажирский поезд, сообщил губернатор области Александр Богомаз.

С рельсов сошли локомотив и вагоны поезда, сообщила Московская железная дорога. Это произошло из-за «незаконного вмешательства в деятельность транспорта». Авария произошла между станциями Пильшино и Выгоничи в Брянской области. Этот перегон — однопутный.