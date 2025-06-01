Во время крушения моста на поезд тяжело пострадал грудной ребенок

С рельсов сошли локомотив и вагоны поезда, сообщила Московская железная дорога. Это произошло из-за «незаконного вмешательства в деятельность транспорта». Авария произошла между станциями Пильшино и Выгоничи в Брянской области. Этот перегон — однопутный.