Во время крушения моста на поезд тяжело пострадал грудной ребенок

«Ребенок 5−6 месяцев в тяжелом состоянии», — сообщили в центре.
На место выехали 11 бригад скорой помощи, в том числе одна детская реанимация.
Обрушение моста на поезд произошло в Брянской области вечером 31 мая. Во время крушения повреждены автомобили и пассажирский поезд, сообщил губернатор области Александр Богомаз.
С рельсов сошли локомотив и вагоны поезда, сообщила Московская железная дорога. Это произошло из-за «незаконного вмешательства в деятельность транспорта». Авария произошла между станциями Пильшино и Выгоничи в Брянской области. Этот перегон — однопутный.