На место катастрофы с поездом под Брянском направили восстановительные поезда

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского поезда произошло обрушение железнодорожного моста. В результате инцидента есть пострадавшие. На место происшествия прибыли экстренные и аварийные службы региона. По предварительным данным, движение поездов на данном участке временно приостановлено. О причинах аварии пока не сообщается, проводится проверка обстоятельств произошедшего.