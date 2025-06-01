На место катастрофы с поездом под Брянском направили восстановительные поезда

Восстановительные поезда направлены на место ЧП.
Восстановительные поезда направлены на место происшествия в Выгоничском районе Брянской области для ликвидации последствий схода состава и обрушения моста. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба Московской железной дороги. По данным ведомства, информация о числе пострадавших уточняется.
«Для ликвидации последствий схода на место направлены восстановительные поезда. Информация о пострадавших уточняется», — сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. Передает РИА Новости.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского поезда произошло обрушение железнодорожного моста. В результате инцидента есть пострадавшие. На место происшествия прибыли экстренные и аварийные службы региона. По предварительным данным, движение поездов на данном участке временно приостановлено. О причинах аварии пока не сообщается, проводится проверка обстоятельств произошедшего.