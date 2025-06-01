Один ребенок в тяжелом состоянии после обрушения моста в Брянской области

Напомним, что вечером 31 мая в Брянской области произошло обрушение моста между станциями Пильшино и Выгоничи. Позднее Московская транспортная прокуратура организовала проверку по факту повреждения железнодорожной инфраструктуры. Позднее в МЧС уточнили, что в результате ЧП с обрушением моста под Брянском погибли трое человек, включая машиниста. При этом 28 человек получили травмы разной степени тяжести. KP.RU публикует эксклюзивное видео с места ЧП.