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Один ребенок в тяжелом состоянии после обрушения моста в Брянской области

После ЧП с обрушением моста в Брянской области один ребенок находится в тяжелом состоянии.

По данным Центра медицины катастроф, предоставленным РИА Новости, в результате обрушения моста и последующего железнодорожного происшествия в Брянской области один несовершеннолетний находится в состоянии тяжелой степени тяжести. К месту ЧП уже направлены 11 бригад экстренной медицинской помощи. Об этом пишут РИА Новости.

Напомним, что вечером 31 мая в Брянской области произошло обрушение моста между станциями Пильшино и Выгоничи. Позднее Московская транспортная прокуратура организовала проверку по факту повреждения железнодорожной инфраструктуры. Позднее в МЧС уточнили, что в результате ЧП с обрушением моста под Брянском погибли трое человек, включая машиниста. При этом 28 человек получили травмы разной степени тяжести. KP.RU публикует эксклюзивное видео с места ЧП.

Подробнее о ЧП в Брянской области с обрушением моста читайте в материале KP.RU.