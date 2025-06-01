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В Брянской области произошло обрушение моста

В результате происшествия пострадали люди.

В Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста, в результате которого пострадали люди. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил об этом в своем Telegram-канале, отметив, что инцидент привел к дорожно-транспортному происшествию с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава.

По его словам, авария случилась на одном из участков федеральной автодороги А240. Пострадавшие есть, их состояние уточняется.

Губернатор подчеркнул, что на месте происшествия уже работают службы спасения и правоохранительные органы. Он заверил, что предпринимаются все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим и устранения последствий аварии.

Ранее часть моста через реку Обка в Зейском округе Амурской области обрушилась после проезда тяжелой техники. Проехавшее по мосту тяжелое транспортное средство не имело на это разрешения.