В Брянской области произошло обрушение моста

В Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста, в результате которого пострадали люди. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил об этом в своем Telegram-канале, отметив, что инцидент привел к дорожно-транспортному происшествию с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава.
По его словам, авария случилась на одном из участков федеральной автодороги А240. Пострадавшие есть, их состояние уточняется.
Губернатор подчеркнул, что на месте происшествия уже работают службы спасения и правоохранительные органы. Он заверил, что предпринимаются все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим и устранения последствий аварии.
Ранее часть моста через реку Обка в Зейском округе Амурской области обрушилась после проезда тяжелой техники. Проехавшее по мосту тяжелое транспортное средство не имело на это разрешения.