В Брянской области произошло обрушение моста

В Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста, в результате которого пострадали люди. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил об этом в своем Telegram-канале, отметив, что инцидент привел к дорожно-транспортному происшествию с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава.