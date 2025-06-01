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Появились жуткие кадры разрушенного поезда после обвала моста в Брянской области. Видео

Появились кадры с места обрушения моста в Брянской области, при котором погибли четверо человек и как минимум 44 пострадали. Под завалами могут находиться еще жертвы.

Экстренные службы занимаются разбором места крушения.

Появились кадры с места обрушения моста в Брянской области, при котором погибли четверо человек и как минимум 44 пострадали. Под завалами могут находиться еще жертвы.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМост обрушился в Брянской области, в него врезался поезд: онлайн-трансляция.

На видео зафиксировано место происшествия. Видны искореженные вагоны и локомотив. Специалисты МЧС и спасатели работают над устранением завалом, ведется поиск пострадавших.

Обрушение конструкции моста произошло в ночь на 1 июня. В этот момент под ним проезжал пассажирский поезд Климово — Москва. Telegram-каналы сообщали, что возможной причиной падения моста стал подрыв.