Появились жуткие кадры разрушенного поезда после обвала моста в Брянской области. Видео

Экстренные службы занимаются разбором места крушения.
Появились кадры с места обрушения моста в Брянской области, при котором погибли четверо человек и как минимум 44 пострадали. Под завалами могут находиться еще жертвы.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМост обрушился в Брянской области, в него врезался поезд: онлайн-трансляция.
Обрушение конструкции моста произошло в ночь на 1 июня. В этот момент под ним проезжал пассажирский поезд Климово — Москва. Telegram-каналы сообщали, что возможной причиной падения моста стал подрыв.