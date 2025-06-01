Названа причина ЧП с мостом и поездом в Брянской области

Причиной чрезвычайного происшествия с мостом и поездом в Брянской области стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта, говорится в сообщении в Telegram-канале в Московской железной дороги (филиала ОАО «РЖД»).
Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста при ДТП с участием пассажирского поезда, есть пострадавшие.
«Сход локомотива и вагонов пассажирского поезда № 86 сообщением Климов — Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта», ", — говорится в сообщении в Telegram-канале МЖД.
Как отмечается, поезд следовал по маршруту Москва — Климов. Очевидцы сообщали о том, что слышали громкий хлопок со стороны железной дороги перед обрушением. В сообщениях говорится, что мост мог обрушиться в результате подрыва. По данным СМИ, состав сошёл с рельсов. На месте работают экстренные службы. Изначально сообщалось о пяти пострадавших, позднее их число выросло до 22 человек. Информация о погибших пока не подтверждалась.