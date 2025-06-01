РИАН: погиб машинист при сходе поезда в Брянской област

Ранее Центр медицины катастроф сообщал об одном несовершеннолетнем, который в результате ЧП находится в тяжелом состоянии. Позднее в МЧС подтвердили данные о погибших и пострадавших в результате ЧП под Брянском. Так, среди погибших числятся трое человек, включая машиниста поезда. При этом известно о 28 пострадавших, которые получили травмы разной степени тяжести.