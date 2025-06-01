РИАН: погиб машинист при сходе поезда в Брянской област

В результате обрушения моста и дальнейшего схода поезда с рельс в Брянской области погиб машинист. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Центр медицины катастроф.
«Машинист погиб при сходе поезда в Брянской области», — пишет агентство.
Напомним, что происшествие привело к повреждению железнодорожного состава, осуществлявшего перевозку пассажиров по направлению Климов-Москва.
Ранее Центр медицины катастроф сообщал об одном несовершеннолетнем, который в результате ЧП находится в тяжелом состоянии. Позднее в МЧС подтвердили данные о погибших и пострадавших в результате ЧП под Брянском. Так, среди погибших числятся трое человек, включая машиниста поезда. При этом известно о 28 пострадавших, которые получили травмы разной степени тяжести.
Сейчас на месте происшествия работает оперативный штаб. KP.RU публикует эксклюзивное видео с места ЧП.