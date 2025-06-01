МЖД: поезд сошел с рельс в Брянской области из-за незаконного вмешательства

Ранее стало известно, что в Выгоничском районе Брянской области обрушился мост, на котором находились автомобили. В момент происшествия по железнодорожным путям под мостом следовал пассажирский поезд «Климов — Москва». Поезд врезался в уже обвалившуюся часть конструкции. По предварительным данным, в результате трагедии погибли как минимум четыре человека — все они были пассажирами поезда. Также сообщается о 44 пострадавших.