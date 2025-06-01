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МЖД: поезд сошел с рельс в Брянской области из-за незаконного вмешательства

Причиной схода локомотива и вагонов в Брянской области стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта. Об этом сообщила Московская железная дорога (МЖД).

Поезд сошел с рельс из-за незаконного вмешательства.

Причиной схода локомотива и вагонов в Брянской области стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта. Об этом сообщила Московская железная дорога (МЖД).

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«Сегодня в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи в Брянской области произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда № 86 сообщением Климов — Москва», — уточнили в официальном telegram-канале МЖД. Причиной схода поезда с рельс стало незаконное вмешательство в деятельность, передает агентство РИА Новости. Отмечается, что ситуация не повлияла на движение поездов по другим направлениям.

Ранее стало известно, что в Выгоничском районе Брянской области обрушился мост, на котором находились автомобили. В момент происшествия по железнодорожным путям под мостом следовал пассажирский поезд «Климов — Москва». Поезд врезался в уже обвалившуюся часть конструкции. По предварительным данным, в результате трагедии погибли как минимум четыре человека — все они были пассажирами поезда. Также сообщается о 44 пострадавших.