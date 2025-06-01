При обрушении моста в Брянской области погиб машинист поезда

Ранее источник «Пятого канала» отмечал, что после удара конструкции моста не выдержали и рухнули вместе с находившимися на них транспортными средствами. В ряде telegram-каналов появились сообщения о первых пострадавших среди водителей и пассажиров автомобилей, однако официальных данных о числе раненых пока не поступало. В настоящее время спасатели продолжают разбор завалов и оказание помощи пострадавшим. URA.RU следит за развитием событий в режиме онлайн.