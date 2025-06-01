При обрушении моста на поезд в Брянской области погиб машинист

Машинист стал жертвой ЧП с мостом и поездом в Брянской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в центре медицинских катастроф региона.
«Один погибший — машинист», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что причиной чрезвычайного происшествия с мостом и поездом в Брянской области стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста при ДТП с участием пассажирского поезда, есть пострадавшие.
Как отмечается, поезд следовал по маршруту Москва — Климов. Очевидцы сообщали о том, что слышали громкий хлопок со стороны железной дороги перед обрушением. В сообщениях говорится, что мост мог обрушиться в результате подрыва. По данным СМИ, состав сошёл с рельсов. На месте работают экстренные службы. Изначально сообщалось о пяти пострадавших, позднее их число выросло до 22 человек.