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При обрушении моста на поезд в Брянской области погиб машинист

ЦМК: при обрушении моста на поезд в Брянской области погиб машинистМашинист стал жертвой ЧП с мостом и поездом в Брянской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в центре медицинских катастроф региона.

Машинист стал жертвой ЧП с мостом и поездом в Брянской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в центре медицинских катастроф региона.

«Один погибший — машинист», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что причиной чрезвычайного происшествия с мостом и поездом в Брянской области стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста при ДТП с участием пассажирского поезда, есть пострадавшие.

Как отмечается, поезд следовал по маршруту Москва — Климов. Очевидцы сообщали о том, что слышали громкий хлопок со стороны железной дороги перед обрушением. В сообщениях говорится, что мост мог обрушиться в результате подрыва. По данным СМИ, состав сошёл с рельсов. На месте работают экстренные службы. Изначально сообщалось о пяти пострадавших, позднее их число выросло до 22 человек.