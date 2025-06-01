Свыше 10 пострадавших при сходе поезда под Брянском госпитализировали

Как минимум 14 человек пострадали в результате схода поезда с рельсов под Брянском, они доставлены в Выгоничскую центральную районную больницу. Об этом URA.RU рассказали в приемной медучреждения. Остальные госпитализированные направлены в другие медучреждения.