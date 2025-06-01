К месту падения моста на поезд в Брянской области отправили силы МЧС РФ

К месту падения автомобильного моста на пассажирский поезд в Брянской области направлены дополнительные силы МЧС России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Пожарно-спасательные подразделения проводят аварийно-спасательные работы на месте обрушения автомобильного моста в Брянской области. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. В район проведения работ направлены дополнительные силы МЧС России, аварийно-спасательное оборудование, а также световые башни для проведения работ в ночное время», — передает источник.
Ранее сообщалось, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение автомобильного моста. В результате бетонная конструкция рухнула на проезжавший под ней пассажирский поезд.
Известно, что 5−6-месячный ребенок находится в тяжелом состоянии. О точном количестве пострадавших пока не сообщается.