Оперштаб создан после обрушения моста с поездом в Брянской области

На месте работают спасатели.
Оперативный штаб для координации действий создан на базе Ситуационного центра Минтранса России после обрушения моста с автомобилями в Брянской области. Как сообщили в пресс-службе министерства 31 мая, к работе штаба привлечены представители РЖД и МЧС России. Ситуационный центр Минтранса поддерживает связь с региональными властями для оперативного реагирования на последствия инцидента.
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«На базе Ситуационного центра Минтранса России создан оперативный штаб для координации действий, совместно с РЖД и МЧС России, в связи с произошедшими событиями в Брянской области. Также Ситуационный центр находится на связи с региональными властями», — уточнили в министерстве.
По предварительной информации, мост обрушился после столкновения поезда с автомобилями. В результате есть пострадавшие. Официальные данные о количестве жертв и характере повреждений уточняются. Специалисты экстренных служб уже работают на месте аварии, проводится оценка ущерба и оказание необходимой помощи пострадавшим. URA.RU продолжает следить за развитием событий.