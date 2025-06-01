Оперштаб создан после обрушения моста с поездом в Брянской области

Оперативный штаб для координации действий создан на базе Ситуационного центра Минтранса России после обрушения моста с автомобилями в Брянской области. Как сообщили в пресс-службе министерства 31 мая, к работе штаба привлечены представители РЖД и МЧС России. Ситуационный центр Минтранса поддерживает связь с региональными властями для оперативного реагирования на последствия инцидента.