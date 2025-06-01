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Mash: Пятимесячный ребенок пострадал при подрыве моста в Брянской области

Пятимесячный ребенок серьезно пострадал при подрыве моста в Брянской области. Об этом в воскресенье, 1 июня, сообщил Telegram-канал Mash.

Пятимесячный ребенок серьезно пострадал при подрыве моста в Брянской области. Об этом в воскресенье, 1 июня, сообщил Telegram-канал Mash.

— Младенец находится в тяжелом состоянии в областной больнице, — сказано в публикации.

Погибла вся локомотивная бригада поезда Климов — Москва при подрыве моста в Брянской области. Всего в поезде находились 379 человек.

Кадры с места подрыва моста в Брянской области опубликовал Telegram-канал Shot. На них виден поврежденный поезд.

Четыре человека погибли после подрыва моста в Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. Все погибшие являются пассажирами поезда «Климов — Москва».

До этого передавали, что количество пострадавших при подрыве моста в Брянской области выросло до 44 человек. Данную информацию сообщил Telegram-канал Baza.

В Брянской области неизвестные подорвали мост. В это время под ним проезжал пассажирский поезд. Об этом 31 мая сообщил Telegram-канал «112».