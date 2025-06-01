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Грудной ребенок оказался в тяжелом состоянии после обрушения моста в Брянской области

В Брянской области грудной ребенок оказался в тяжелом состоянии после обрушения моста, вызванного ДТП с участием пассажирского поезда. Об этом сообщает региональный центр медицинских катастроф.

На место ЧП выехала детская реанимация.

В Брянской области грудной ребенок оказался в тяжелом состоянии после обрушения моста, вызванного ДТП с участием пассажирского поезда. Об этом сообщает региональный центр медицинских катастроф.

«Выехало 11 бригад скорой помощи, в том числе одна детская реанимация. Ребенок 5−6 месяцев в тяжелом состоянии», — сообщили РИА Новости.

Мост с автомобилями обрушился в Брянской области этой ночью. По предварительным данным, в него врезался поезд. На данный момент известно минимум о 44 пострадавших, есть погибшие. Подробнее о происшествии — в онлайн-трансляции URA.RU.