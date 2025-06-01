МЧС направило дополнительные силы к рухнувшему в Брянской области мосту

По информации МЧС, на месте инцидента задействованы пожарно-спасательные подразделения, которые используют аварийно-спасательное оборудование и световые башни для проведения работ даже в ночное время. Все усилия направлены на скорейшее устранение последствий аварии и оказание помощи пострадавшим.