Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС направило дополнительные силы к рухнувшему в Брянской области мосту

Спасатели активно проводят аварийно-спасательные работы.

Источник: Аргументы и факты

К месту обрушения автомобильного моста в Брянской области были направлены дополнительные силы МЧС России и специализированное спасательное оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасатели активно проводят аварийно-спасательные работы и оказывают необходимую помощь пострадавшим.

По информации МЧС, на месте инцидента задействованы пожарно-спасательные подразделения, которые используют аварийно-спасательное оборудование и световые башни для проведения работ даже в ночное время. Все усилия направлены на скорейшее устранение последствий аварии и оказание помощи пострадавшим.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на участке федеральной трассы А-240 в Выгоничском районе произошло обрушение моста. В результате аварии произошло столкновение автомобилей и пассажирского поезда, есть пострадавшие.