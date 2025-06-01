МЧС направило дополнительные силы к рухнувшему в Брянской области мосту

К месту обрушения автомобильного моста в Брянской области были направлены дополнительные силы МЧС России и специализированное спасательное оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Спасатели активно проводят аварийно-спасательные работы и оказывают необходимую помощь пострадавшим.
По информации МЧС, на месте инцидента задействованы пожарно-спасательные подразделения, которые используют аварийно-спасательное оборудование и световые башни для проведения работ даже в ночное время. Все усилия направлены на скорейшее устранение последствий аварии и оказание помощи пострадавшим.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на участке федеральной трассы А-240 в Выгоничском районе произошло обрушение моста. В результате аварии произошло столкновение автомобилей и пассажирского поезда, есть пострадавшие.