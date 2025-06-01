Сотрудники МЧС России разбирают поврежденные фрагменты вагонов поезда

Уточняется, что основной задачей остается поиск и освобождение пострадавших. При этом все пассажиры эвакуированы на безопасную дистанцию, где медицинские работники проводят их осмотр. В дальнейшем их разместят во временном пункте сбора. К месту аварии стягивается инженерное оборудование и подъемные механизмы. Позднее МЧС проинформировало: 31 мая, в результате происшествия в Выгоничском районе, погибло трое человек, включая машиниста. При этом еще 28 человек получили травмы разный степени тяжести. KP.RU публикует эксклюзивное видео с места ЧП.