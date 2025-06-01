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Сотрудники МЧС России разбирают поврежденные фрагменты вагонов поезда

МЧС проинформировало о ведении работы на месте ЧП со сходом поезда под Брянском.

Спасательные подразделения МЧС России осуществляют разбор завалов из повреждённых железнодорожных вагонов после обрушения моста в Брянской области. Об этом информирует МЧС России в Telegram-канале.

Уточняется, что основной задачей остается поиск и освобождение пострадавших. При этом все пассажиры эвакуированы на безопасную дистанцию, где медицинские работники проводят их осмотр. В дальнейшем их разместят во временном пункте сбора. К месту аварии стягивается инженерное оборудование и подъемные механизмы. Позднее МЧС проинформировало: 31 мая, в результате происшествия в Выгоничском районе, погибло трое человек, включая машиниста. При этом еще 28 человек получили травмы разный степени тяжести. KP.RU публикует эксклюзивное видео с места ЧП.

Ранее KP.RU подробно писал об инциденте с обрушением моста в Брянской области.