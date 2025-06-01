Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавтодор: перекрыто движение после обрушение моста на поезд в Брянской области

На участке автодороги А-240 в Брянской области закрыто движение после обрушения моста.

На территории Брянской области введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта на определённом участке федеральной трассы А-240. Об этом информирует Telegram-канал Росавтодора.

В связи с аварийным состоянием путепровода над железной дорогой, с 23:10 31 мая 2025 года введено временное ограничение движения всех транспортных средств на 31 км 200 м автодороги А-240 «Брянск — Новозыбков — граница с Беларусью» (Брянская область).

Уточняется, что объезд организован через населенный пункт Выгоничи. Напомним, что в результате инцидента с обрушением мостом в Брянской области, МЧС проинформировало о трех погибших, включая машиниста поезда, при этом еще 28 человек получили травмы разной степени тяжести. KP.RU публикует эксклюзивное видео с места ЧП.

Ранее KP.RU подробно писал о ЧП в Брянской области с обрушением моста, которое произошло 31 мая.