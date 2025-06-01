Росавтодор: перекрыто движение после обрушение моста на поезд в Брянской области

На территории Брянской области введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта на определённом участке федеральной трассы А-240. Об этом информирует Telegram-канал Росавтодора.
В связи с аварийным состоянием путепровода над железной дорогой, с 23:10 31 мая 2025 года введено временное ограничение движения всех транспортных средств на 31 км 200 м автодороги А-240 «Брянск — Новозыбков — граница с Беларусью» (Брянская область).
Уточняется, что объезд организован через населенный пункт Выгоничи. Напомним, что в результате инцидента с обрушением мостом в Брянской области, МЧС проинформировало о трех погибших, включая машиниста поезда, при этом еще 28 человек получили травмы разной степени тяжести. KP.RU публикует эксклюзивное видео с места ЧП.
Ранее KP.RU подробно писал о ЧП в Брянской области с обрушением моста, которое произошло 31 мая.