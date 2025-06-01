Росавтодор: перекрыто движение после обрушение моста на поезд в Брянской области

Уточняется, что объезд организован через населенный пункт Выгоничи. Напомним, что в результате инцидента с обрушением мостом в Брянской области, МЧС проинформировало о трех погибших, включая машиниста поезда, при этом еще 28 человек получили травмы разной степени тяжести. KP.RU публикует эксклюзивное видео с места ЧП.