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По поводу катастрофы с поездом в Брянской области начали проверку

После обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

На месте трагедии работает брянский транспортный прокурор Константин Толмачев.

После обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМост обрушился в Брянской области, в него врезался поезд: онлайн-трансляция.

«Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту повреждения железнодорожной инфраструктуры в результате обрушения путепровода в Брянской области», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что инцидент привел к повреждению состава, следовавшего по маршруту Климово — Москва.

Сейчас на месте происшествия работает брянский транспортный прокурор Константин Толмачев. Специалисты контролируют ситуацию с соблюдением прав пассажиров железнодорожного транспорта.

Мост с автомобилями обрушился в Брянской области в ночь на 1 июня. По предварительным данным, после в него врезался поезд. На данный момент известно минимум о 44 пострадавших, есть погибшие. Подробнее о происшествии — в онлайн-трансляции URA.RU.