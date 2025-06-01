По поводу катастрофы с поездом в Брянской области начали проверку

Мост с автомобилями обрушился в Брянской области в ночь на 1 июня. По предварительным данным, после в него врезался поезд. На данный момент известно минимум о 44 пострадавших, есть погибшие. Подробнее о происшествии — в онлайн-трансляции URA.RU.