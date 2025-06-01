По поводу катастрофы с поездом в Брянской области начали проверку

На месте трагедии работает брянский транспортный прокурор Константин Толмачев.
После обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМост обрушился в Брянской области, в него врезался поезд: онлайн-трансляция.
«Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту повреждения железнодорожной инфраструктуры в результате обрушения путепровода в Брянской области», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что инцидент привел к повреждению состава, следовавшего по маршруту Климово — Москва.
Сейчас на месте происшествия работает брянский транспортный прокурор Константин Толмачев. Специалисты контролируют ситуацию с соблюдением прав пассажиров железнодорожного транспорта.
Мост с автомобилями обрушился в Брянской области в ночь на 1 июня. По предварительным данным, после в него врезался поезд. На данный момент известно минимум о 44 пострадавших, есть погибшие. Подробнее о происшествии — в онлайн-трансляции URA.RU.