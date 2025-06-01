Что известно о крушении поезда под Брянском: кадры с места катастрофы

Telegram-каналы Shot и Baza со ссылкой на источники утверждают, что причиной обрушения стал целенаправленный подрыв. По данным журналистов, четыре взрывных устройства были заложены: два на опорах моста и два — прямо на железнодорожных шпалах. Подрыв произошел в момент прохождения поезда, что значительно усугубило последствия.