«Там дети кричат»: появилось жуткое видео с места обрушения моста с поездом

«Очевидцы делятся первыми минутами после схода поезда в Брянской области. Сообщается о криках детей и панике на месте», — говорится в telegram-канале URA.RU. По данным РЕН ТВ, в Центре медицины катастроф Брянска подтвердили, что причиной ЧП стал взрыв, после которого конструкция моста не выдержала. На месте продолжается спасательная операция, информация о пострадавших уточняется.