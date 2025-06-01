Оперативный штаб работает на месте обрушения моста в Брянской области

Также продолжается работа оперативных и экстренных служб. Позднее в МЧС сообщили, что в результате ЧП под Брянском число пострадавших увеличилось до 33 человек. Ранее в ведомстве уточняли, что среди трех погибших — машинист поезда. KP.RU публикует эксклюзивное видео с места ЧП.