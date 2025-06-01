Оперативный штаб работает на месте обрушения моста в Брянской области

В зоне ЧП с обрушением моста в Выгоничском районе развернут оперативный штаб по ликвидации последствий. Об этом информирует Telegram-канал губернатора региона Александра Богомаза.
«Для транспортировки пострадавших организованы экстренные бригады скорой помощи. Все пострадавшие доставляются в медицинские учреждения области», — написал глава региона.
Он пояснил, что на месте происшествия также работают медицинский специалисты.
Также продолжается работа оперативных и экстренных служб. Позднее в МЧС сообщили, что в результате ЧП под Брянском число пострадавших увеличилось до 33 человек. Ранее в ведомстве уточняли, что среди трех погибших — машинист поезда. KP.RU публикует эксклюзивное видео с места ЧП.
Ранее KP.RU подробно писал об инциденте с обрушением моста в Брянской области.