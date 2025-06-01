Губернатор Богомаз сообщил о первых распоряжениях после катастрофы с поездом

Губернатор Богомаз заявил, что все соответствующие распоряжения сделаны.
В Выгоничском районе Брянской области развернут оперативный штаб для координации работы служб на месте происшествия. Работают экстренные бригады скорой помощи, которые занимаются транспортировкой пострадавших в медицинские учреждения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
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«Все пострадавшие доставляются в медицинские учреждения области. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Если будет необходимо, по решению медиков готовы организовать перевозку тяжело пострадавших санавиацией в Москву. Все соответствующие распоряжения сделаны», — отметил Богомаз в своем telegram-канале.
Мост обрушился в Брянской области в ночь на 1 июня. По предварительным данным, после в него врезался поезд. На данный момент известно минимум о 44 пострадавших, есть погибшие. После обрушения на пассажирский поезд Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку. Подробнее о происшествии — в онлайн-трансляции URA.RU.