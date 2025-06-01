Губернатор Богомаз сообщил о первых распоряжениях после катастрофы с поездом

Мост обрушился в Брянской области в ночь на 1 июня. По предварительным данным, после в него врезался поезд. На данный момент известно минимум о 44 пострадавших, есть погибшие. После обрушения на пассажирский поезд Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку. Подробнее о происшествии — в онлайн-трансляции URA.RU.