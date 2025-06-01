Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК: выясняется число пострадавших после обрушения моста в Брянской области

СК расследует обстоятельства обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области.

В Брянской области сотрудники Следственного комитета РФ проводят расследование обстоятельств инцидента с обрушением мостовой конструкции на железнодорожный состав. Об этом проинформировали в СК РФ в Telegram-канале.

«Проводится осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили сотрудники СК. Позднее стало известно о жертвах и пострадавших в результате ЧП с обрушением поезда в Брянской области. Так, число пострадавших выросло до 33, при этом погибло три человека, среди которых числится машинист. KP.RU публикует эксклюзивное видео с места ЧП.

Подробнее о чрезвычайном происшествии в Брянской области с обрушением моста читайте в материале KP.RU.