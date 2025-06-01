СК: выясняется число пострадавших после обрушения моста в Брянской области

«Проводится осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили сотрудники СК. Позднее стало известно о жертвах и пострадавших в результате ЧП с обрушением поезда в Брянской области. Так, число пострадавших выросло до 33, при этом погибло три человека, среди которых числится машинист. KP.RU публикует эксклюзивное видео с места ЧП.