СК: выясняется число пострадавших после обрушения моста в Брянской области

В Брянской области сотрудники Следственного комитета РФ проводят расследование обстоятельств инцидента с обрушением мостовой конструкции на железнодорожный состав. Об этом проинформировали в СК РФ в Telegram-канале.
«Проводится осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили сотрудники СК. Позднее стало известно о жертвах и пострадавших в результате ЧП с обрушением поезда в Брянской области. Так, число пострадавших выросло до 33, при этом погибло три человека, среди которых числится машинист. KP.RU публикует эксклюзивное видео с места ЧП.
Подробнее о чрезвычайном происшествии в Брянской области с обрушением моста читайте в материале KP.RU.