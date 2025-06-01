В МЖД назвали причину обрушения моста в Брянской области

Сход с рельсов локомотива и вагонов поезда в Брянской области произошел из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в работу транспорта. Об этом в воскресенье, 1 июня, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).