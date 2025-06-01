В МЖД назвали причину обрушения моста в Брянской области

Сход с рельсов локомотива и вагонов поезда в Брянской области произошел из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в работу транспорта. Об этом в воскресенье, 1 июня, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
— 31 мая в 22:44 на перегоне Пильшино — Выгоничи произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда № 86 сообщением Климов — Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта, — говорится в Тelegram-канале организации.
Пятимесячный ребенок серьезно пострадал при подрыве моста в Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Погибла вся локомотивная бригада поезда Климов — Москва при подрыве моста в Брянской области. Всего в поезде находились 379 человек.
Кадры с места подрыва моста в Брянской области опубликовал Telegram-канал Shot. На них виден поврежденный поезд.
Четыре человека погибли после подрыва моста в Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. Все погибшие являются пассажирами поезда «Климов — Москва».
До этого передавали, что количество пострадавших при подрыве моста в Брянской области выросло до 44 человек. Данную информацию сообщил Telegram-канал Baza.
В Брянской области неизвестные подорвали мост. В это время под ним проезжал пассажирский поезд. Об этом 31 мая сообщил Telegram-канал «112».