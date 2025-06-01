МЧС бросило основные силы на поиск людей среди обломков поезда под Брянском

На место прибывает инженерная техника для ликвидации последствий ЧП.
Основные силы МЧС России сосредоточены на поиске и спасении людей после обрушения моста в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
«Аварийно-спасательные работы на месте обрушения автомобильного моста в Брянской области продолжаются. Сотрудники МЧС России разбирают поврежденные фрагменты вагонов пассажирского поезда. Основные усилия направлены на поиск и скорейшее деблокирование людей», — говорится в сообщении. Кроме того, в зоне проведения работ сосредотачивается инженерная техника и краны, которые помогут в скорейшей ликвидации последствий аварии.
Мост с автомобилями обрушился в Брянской области этой ночью. По предварительным данным, в него врезался поезд. На данный момент известно минимум о 44 пострадавших, есть погибшие. Подробнее о происшествии — в онлайн-трансляции URA.RU.