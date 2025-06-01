СК: обломки моста упали на проходивший под ним пассажирский поезд под Брянском

Напомним, что вечером 31 мая в Выгоничском районе Брянской области произошло ЧП — обрушился мост. Тогда губернатор региона Александр Богомаз сообщил об организации работы оперативного штаба на месте происшествия. В результате ЧП погибли семь человек, включая машиниста. При этом губернатор региона Александр Богомаз подтвердил информации о том, что в медицинские учреждения доставлены 30 человек, среди которых двое — дети. KP.RU также публикует эксклюзивное видео с места ЧП.