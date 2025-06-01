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СК: обломки моста упали на проходивший под ним пассажирский поезд под Брянском

СК сообщил о деталях ЧП с обрушением моста в Брянской области.

При обрушении моста в Брянской области фрагменты конструкции обрушились на пассажирский состав, следовавший под ним в момент происшествия. Об этом рассказали сотрудники СК РФ.

Ранее в СК сообщили о начале расследования обстоятельств инцидента с обрушением мостовой конструкции на железнодорожный состав.

Напомним, что вечером 31 мая в Выгоничском районе Брянской области произошло ЧП — обрушился мост. Тогда губернатор региона Александр Богомаз сообщил об организации работы оперативного штаба на месте происшествия. В результате ЧП погибли семь человек, включая машиниста. При этом губернатор региона Александр Богомаз подтвердил информации о том, что в медицинские учреждения доставлены 30 человек, среди которых двое — дети. KP.RU также публикует эксклюзивное видео с места ЧП.