СК: обломки моста упали на проходивший под ним пассажирский поезд под Брянском

При обрушении моста в Брянской области фрагменты конструкции обрушились на пассажирский состав, следовавший под ним в момент происшествия. Об этом рассказали сотрудники СК РФ.
Ранее в СК сообщили о начале расследования обстоятельств инцидента с обрушением мостовой конструкции на железнодорожный состав.
Напомним, что вечером 31 мая в Выгоничском районе Брянской области произошло ЧП — обрушился мост. Тогда губернатор региона Александр Богомаз сообщил об организации работы оперативного штаба на месте происшествия. В результате ЧП погибли семь человек, включая машиниста. При этом губернатор региона Александр Богомаз подтвердил информации о том, что в медицинские учреждения доставлены 30 человек, среди которых двое — дети. KP.RU также публикует эксклюзивное видео с места ЧП.