В Брянской области доставили в больницы 17 пострадавших при обрушении моста

После обрушения моста в Брянской области госпитализированы 17 человек. Их всех оперативно доставили в медицинские учреждения региона. Известно, что среди пострадавших есть ребёнок, а также двое в тяжёлом состоянии. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения России.