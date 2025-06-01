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В Брянской области доставили в больницы 17 пострадавших при обрушении моста

Два человека в тяжёлом состоянии после обрушения моста в Брянской области.

Источник: Комсомольская правда

После обрушения моста в Брянской области госпитализированы 17 человек. Их всех оперативно доставили в медицинские учреждения региона. Известно, что среди пострадавших есть ребёнок, а также двое в тяжёлом состоянии. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения России.

«По оперативным данным, в медорганизации Брянской области доставлены 17 пострадавших, в том числе 1 ребёнок. Двое из пострадавших, в том числе ребёнок — в тяжёлом состоянии», — рассказал журналистам помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.

Кузнецов также уточнил, что на месте происшествия работают 16 экипажей скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Также задействованы автобусы для доставки пассажиров в пункты временного размещения. Все действия координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Ранее KP.RU сообщил, что в Брянской области произошло ЧП — обрушился автомобильный мост, по которому в этот момент проезжал грузовик. Обломки моста вместе с фурой рухнули на железнодорожные пути, и тотчас же в них врезался пассажирский поезд.