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Катастрофа с поездом в Брянской области случилась после обрушения на него моста

Чрезвычайное происшествие с поездом в Брянской области произошло после обрушения на него конструкций автомобильного моста, когда он проходил под ним. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Трагедия с поездом произошла после обрушения на него конструкций автомобильного моста.

Чрезвычайное происшествие с поездом в Брянской области произошло после обрушения на него конструкций автомобильного моста, когда он проходил под ним. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМЧС бросило основные силы на поиск людей среди обломков поезда под Брянском.

«31 мая 2025 года в 22 часа 50 минут поступило сообщение о том, что на перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд», — сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Ранее Московская железная дорога сообщала, что причиной схода локомотива и вагонов поезда № 86 на перегоне Пильшино — Выгоничи стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта. В результате обрушения автомобильного моста, под которым в этот момент проходил пассажирский поезд «Климов — Москва», пострадали 44 пассажира.