Катастрофа с поездом в Брянской области случилась после обрушения на него моста

Трагедия с поездом произошла после обрушения на него конструкций автомобильного моста.
Чрезвычайное происшествие с поездом в Брянской области произошло после обрушения на него конструкций автомобильного моста, когда он проходил под ним. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМЧС бросило основные силы на поиск людей среди обломков поезда под Брянском.
«31 мая 2025 года в 22 часа 50 минут поступило сообщение о том, что на перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд», — сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Ранее Московская железная дорога сообщала, что причиной схода локомотива и вагонов поезда № 86 на перегоне Пильшино — Выгоничи стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта. В результате обрушения автомобильного моста, под которым в этот момент проходил пассажирский поезд «Климов — Москва», пострадали 44 пассажира.