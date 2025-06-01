Катастрофа с поездом в Брянской области случилась после обрушения на него моста

«31 мая 2025 года в 22 часа 50 минут поступило сообщение о том, что на перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд», — сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на ведомство.