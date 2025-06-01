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МЖД: в Брянскую область направлены восстановительные поезда

Инцидент не оказал влияния на движение остальных поездов.

Источник: Аргументы и факты

Для устранения последствий схода с рельсов локомотива в Брянской области отправлены специальные восстановительные поезда. В целях эффективной координации работ по ликвидации аварийной ситуации в регионе создан оперативный штаб при РЖД.

По информации МЖД, инцидент с железнодорожным составом не оказывает влияния на движение остальных поездов, и железнодорожное сообщение в регионе продолжается в обычном режиме.

Специалисты предпринимают все необходимые меры для скорейшего восстановления работы железнодорожной инфраструктуры.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на участке федеральной автодороги А240 произошло обрушение моста. В результате происшествия произошло столкновение пассажирского поезда и нескольких автомобилей. Пострадали несколько человек.