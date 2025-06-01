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МЧС: при обрушении моста в Брянской области погибли трое, 28 — госпитализированы

При ЧП в Брянской области пострадал 31 человек, из них 3 погибли, 28 — направлены в лечебные учреждения. Об этом сообщили в МЧС.

Стало известно о трех погибших.

При ЧП в Брянской области пострадал 31 человек, из них 3 погибли, 28 — направлены в лечебные учреждения. Об этом сообщили в МЧС.

Сотрудники МЧС России проводят осмотр поврежденных вагонов и локомотива поезда. Согласно предварительным данным, предоставленным Всероссийским центром медицины катастроф, в результате происшествия пострадал 31 человек. Трое из них погибли, а 28 пострадавших были доставлены в медицинские учреждения.

Для ликвидации последствий аварии задействовано около 180 специалистов. Привлечено 60 единиц техники.

В Брянской области произошло обрушение моста с находившимися на нем автомобилями в результате столкновения с поездом. По данным, распространяемым в telegram-каналах, имеются сведения о первых пострадавших. Информационное агентство URA.RU осуществляет онлайн-освещение событий.