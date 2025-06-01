МЧС: При обрушении моста в Брянской области погибли три человека, 28 пострадали

В результате обрушения автомобильного моста на железнодорожные пути в Брянской области ночью 1 июня 2025 года погибли три человека. Ещё 28 граждан пострадали, получив травмы разной степени тяжести. Последние данные о пострадавших сообщили в пресс-службе МЧС России.
«По предварительной информации ВЦМК, пострадал 31 человек, из них 3 погибли, 28 — направлены в лечебные учреждения. К ликвидации последствий аварии привлечено порядка 180 человек и 60 единиц техники», — заявили в ведомстве.
Напомним, что ночью 1 июня 2025 года произошло обрушение моста в Брянской области. Во время инцидента по мосту двигалась фура, рухнувшая вместе с обломками на ЖД-пути. В преграду на большой скорости врезался пассажирский поезд № 86 Климов — Москва. Предварительная причина обрушения — незаконное вмешательство в деятельность транспорта.
Ранее KP.RU сообщил, что в медицинские учреждения Брянской области были оперативно доставлены 17 пострадавших. Известно, что среди них есть двое в тяжёлом состоянии, также госпитализация потребовалась одному несовершеннолетнему, также получившему тяжёлые травмы.