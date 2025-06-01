МЧС: При обрушении моста в Брянской области погибли три человека, 28 пострадали

Напомним, что ночью 1 июня 2025 года произошло обрушение моста в Брянской области. Во время инцидента по мосту двигалась фура, рухнувшая вместе с обломками на ЖД-пути. В преграду на большой скорости врезался пассажирский поезд № 86 Климов — Москва. Предварительная причина обрушения — незаконное вмешательство в деятельность транспорта.