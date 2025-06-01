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Минздрав: 17 человек, включая ребенка, госпитализированы после ЧП с поездом

17 человек, включая ребенка, были госпитализированы после обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области, сообщает Министерство здравоохранения РФ 31 мая. Двое из пострадавших, в том числе несовершеннолетний, находятся в тяжелом состоянии.

Врачи помогают пострадавшим.

17 человек, включая ребенка, были госпитализированы после обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области, сообщает Министерство здравоохранения РФ 31 мая. Двое из пострадавших, в том числе несовершеннолетний, находятся в тяжелом состоянии.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЧто известно о крушении поезда под Брянском: кадры с места катастрофы.

«В медорганизации Брянской области доставлены 17 пострадавших. В том числе ребенок, двое из них в тяжелом состоянии», — сообщили в Минздраве РФ, слова приводит ТАСС.

Обрушение произошло в ночь на 1 июня. Мост с автомобилями рухнул на железнодорожные пути, когда по ним проходил пассажирский поезд. В настоящее время известно пострадавших, есть погибшие. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку всех обстоятельств случившегося.

На месте работают экстренные службы, проводится эвакуация и оказание необходимой медицинской помощи. Подробности происшествия и ход расследования доступны в онлайн-трансляции URA.RU.