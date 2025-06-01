Минздрав: 17 человек, включая ребенка, госпитализированы после ЧП с поездом

Обрушение произошло в ночь на 1 июня. Мост с автомобилями рухнул на железнодорожные пути, когда по ним проходил пассажирский поезд. В настоящее время известно пострадавших, есть погибшие. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку всех обстоятельств случившегося.