Видео с места обрушения моста в Брянской области появилось в сети

31 мая в Выгоничском районе в Брянской области произошло обрушение моста. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
KP.RU публикует эксклюзивное видео с места ЧП.
Позднее Московская железная дорога подтвердила, что на участке железной дороги между станциями Пильшино и Выгоничи в Брянской области зафиксирован сход с рельсов локомотива и вагонов пассажирского состава № 86 (маршрут Климов — Москва).
После этого Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту ЧП с обрушением моста под Брянском.
В Центре медицины катастроф сообщили о гибели машиниста поезда, а также об одном несовершеннолетнем пострадавшем, который находится в состоянии тяжелой степени.
Накануне в Росавтодоре проинформировали о закрытии движения автотранспорта на участке автодороги А-240 в Брянской области.
Как сообщил губернатор региона, сейчас на на месте ЧП работает оперативный штаб.