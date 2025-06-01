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Видео с места обрушения моста в Брянской области появилось в сети

В Брянской области обрушился мост, погиб машинист.

Источник: Комсомольская правда

31 мая в Выгоничском районе в Брянской области произошло обрушение моста. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

KP.RU публикует эксклюзивное видео с места ЧП.

Позднее Московская железная дорога подтвердила, что на участке железной дороги между станциями Пильшино и Выгоничи в Брянской области зафиксирован сход с рельсов локомотива и вагонов пассажирского состава № 86 (маршрут Климов — Москва).

После этого Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту ЧП с обрушением моста под Брянском.

В Центре медицины катастроф сообщили о гибели машиниста поезда, а также об одном несовершеннолетнем пострадавшем, который находится в состоянии тяжелой степени.

Накануне в Росавтодоре проинформировали о закрытии движения автотранспорта на участке автодороги А-240 в Брянской области.

Как сообщил губернатор региона, сейчас на на месте ЧП работает оперативный штаб.