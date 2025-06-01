Богомаз: тяжело пострадавших в ЧП с поездом готовы отправить в Москву

Глава региона добавил, что на месте происшествия продолжают работу оперативные и экстренные службы. Ранее он сообщил, что в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. По данным Московской железной дороги, это привело к сходу локомотива и вагонов пассажирского поезда № 86 Климов — Москва. Причиной обрушения назвали незаконное вмешательство в деятельность транспорта.