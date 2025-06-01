Богомаз: тяжело пострадавших в ЧП с поездом готовы отправить в Москву

Власти Брянской области готовы эвакуировать пострадавших в Москву санавиацией.
Власти Брянской области готовы направить в Москву тяжело пострадавших в результате железнодорожного ЧП. Решение будет приниматься медиками, при необходимости задействуют санитарную авиацию. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Если будет необходимо, по решению медиков готовы организовать перевозку тяжело пострадавших санавиацией в Москву. Все соответствующие распоряжения сделаны», — написал Богомаз в своем telegram-канале.
Глава региона добавил, что на месте происшествия продолжают работу оперативные и экстренные службы. Ранее он сообщил, что в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. По данным Московской железной дороги, это привело к сходу локомотива и вагонов пассажирского поезда № 86 Климов — Москва. Причиной обрушения назвали незаконное вмешательство в деятельность транспорта.