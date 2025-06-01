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Названо число погибших при обрушении моста на поезд под Брянском

В Брянской области в результате обрушения моста на пассажирский поезд в Выгоничском районе пострадали 28 человек, еще трое погибли.

В Брянской области в результате обрушения моста на пассажирский поезд в Выгоничском районе пострадали 28 человек, еще трое погибли. Такую предварительную статистику привели во Всероссийском центре медицины катастроф, передает РИА Новости.

«По предварительной информации ВЦМК, пострадал 31 человек, из них 3 погибли, 28 — направлены в лечебные учреждения», — говорится в сообщении.

По данным агентства, на месте работают около 180 спасателей и несколько десятков единиц спецтехники. Сообщалось, что к месту происшествия были отправлены дополнительные силы МЧС России.

Ранее было известно, что в результате инцидента погиб машинист поезда. Также в тяжелом состоянии находится 5-месячный ребенок.