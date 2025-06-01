К ликвидации последствий аварии в Брянской области привлекли 180 человек

Обрушение произошло в ночь на 1 июня. Мост с автомобилями рухнул на железнодорожные пути, когда по ним проходил пассажирский поезд. По последним данным Минздрава, госпитализированы 17 пострадавших, включая ребенка. Больше сотни человек доставлены в пункты временного размещения. Подробности происшествия и ход расследования — в онлайн-трансляции URA.RU.