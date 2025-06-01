В Брянской области начали проверку по факту повреждения ж/д инфраструктуры

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту повреждения железнодорожной инфраструктуры, вызванного обрушением путепровода в Брянской области.
В ходе инцидента пострадал пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климово — Москва. Ведомство следит за соблюдением прав пассажиров и контролирует ситуацию.
В сообщении отмечается, что прокуратура активно занимается расследованием происшествия и осуществляет контроль за выполнением необходимых мер. Специалисты проводят проверочные мероприятия для выяснения причин и последствий случившегося.
На месте происшествия находится Брянский транспортный прокурор Константин Толмачев, который координирует работу следственных и оперативных служб, а также аварийных бригад. Его задача — обеспечить оперативное реагирование и всестороннее расследование инцидента.
Ранее сообщалось, что к месту обрушения автомобильного моста в Брянской области были направлены дополнительные силы МЧС России и специализированное спасательное оборудование.