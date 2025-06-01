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В Брянской области начали проверку по факту повреждения ж/д инфраструктуры

Прокуратура активно занимается расследованием происшествия и осуществляет контроль за выполнением необходимых мер.

Источник: Аргументы и факты

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту повреждения железнодорожной инфраструктуры, вызванного обрушением путепровода в Брянской области.

В ходе инцидента пострадал пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климово — Москва. Ведомство следит за соблюдением прав пассажиров и контролирует ситуацию.

В сообщении отмечается, что прокуратура активно занимается расследованием происшествия и осуществляет контроль за выполнением необходимых мер. Специалисты проводят проверочные мероприятия для выяснения причин и последствий случившегося.

На месте происшествия находится Брянский транспортный прокурор Константин Толмачев, который координирует работу следственных и оперативных служб, а также аварийных бригад. Его задача — обеспечить оперативное реагирование и всестороннее расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что к месту обрушения автомобильного моста в Брянской области были направлены дополнительные силы МЧС России и специализированное спасательное оборудование.