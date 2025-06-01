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МЧС: Последствия обрушения моста в Брянской области ликвидируют 180 человек

На месте обрушения моста под Брянском работают 180 человек и 60 единиц техники.

Источник: Комсомольская правда

На месте обрушения автомобильного моста на железнодорожные пути в Брянской области ночью 1 июня 2025 года работают 180 специалистов МЧС России. Также к ликвидации последствий происшествия привлечено 60 единиц специальной техники. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«К ликвидации последствий аварии привлечены порядка 180 специалистов и 60 единиц техники», — заявили в МЧС.

Напомним, в ночь на 1 июня в Брянской области обрушился автомобильный мост, по которому ехала фура. Обломки и транспорт упали на железнодорожные пути, и уже там в них врезался пассажирский поезд № 86 Климов — Москва. В МЖД предварительной причиной случившегося назвали «незаконное вмешательство в деятельность транспорта».

Ранее KP.RU сообщил, что в результате обвала моста под Брянском погибли три человека. Ещё 28 получили травмы разной степени. В тяжёлом состоянии госпитализированы двое взрослых и один ребёнок, в целом доставлены в медучреждения 17 человек.