МЧС: Последствия обрушения моста в Брянской области ликвидируют 180 человек

Напомним, в ночь на 1 июня в Брянской области обрушился автомобильный мост, по которому ехала фура. Обломки и транспорт упали на железнодорожные пути, и уже там в них врезался пассажирский поезд № 86 Климов — Москва. В МЖД предварительной причиной случившегося назвали «незаконное вмешательство в деятельность транспорта».