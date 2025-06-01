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Последствия ЧП в Брянской области ликвидируют 180 спасателей

МЧС России сообщило, что к ликвидации последствий обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области привлекли 180 спасателей и 60 единиц техники. В результате ЧП, погибли как минимум три человека, еще 28 пострадали.

Источник: РИА "Новости"

Как уточняла пресс-служба ведомства «РИА Новости», спасатели разбирают поврежденные фрагменты вагонов пассажирского поезда. Основные силы направлены на поиск людей и извлечение их из-под завалов. На месте происшествия работают в том числе инженерная техника и краны.

РЖД сообщило, что к месту происшествия направили восстановительные поезда. Там добавили, что информацию о ЧП в Брянской области и движении пассажирских поездов можно узнать по телефону центра поддержки клиентов 8−800−775−00−00.

Ранее Московская железная дорога уточнила, что обрушение автомобильного моста на поезд произошло «в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта». Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку.