СК рассказал, как мост обрушился на поезд в Брянской области

«Сотрудники МЧС России разбирают поврежденные фрагменты вагонов поезда», — сообщили в ведомстве и указали, что «основные усилия направлены на поиск и деблокирование людей». После этого пассажиров поезда отводят на безопасное расстояние, там их осматривают врачи. На месте аварии работают около 180 сотрудников МЧС.