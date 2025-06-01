СК рассказал, как мост обрушился на поезд в Брянской области

В Брянской области конструкции автомобильного моста обрушились на проходивший под ним пассажирский поезд, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.
Сообщение об этом поступило в 22:50 мск, уточняет ведомство. Авария произошла на перегоне Выгоничи — Пильшино.
Погибли трое, еще 28 пострадали. Как утверждает RT, среди погибших — двое машинистов. При аварии тяжело пострадал грудной ребенок в возрасте пяти-шести месяцев.
При необходимости власти готовы организовать перевозку тяжело пострадавших санавиацией в Москву, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Авария произошла по причине «незаконного вмешательства в деятельность транспорта», сообщила Московская железная дорога.
«Сотрудники МЧС России разбирают поврежденные фрагменты вагонов поезда», — сообщили в ведомстве и указали, что «основные усилия направлены на поиск и деблокирование людей». После этого пассажиров поезда отводят на безопасное расстояние, там их осматривают врачи. На месте аварии работают около 180 сотрудников МЧС.
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