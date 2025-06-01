Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК рассказал, как мост обрушился на поезд в Брянской области

Автомобильный мост рухнул на проходивший под ним поезд. По данным МЖД, крушение произошло в результате «незаконного вмешательства в деятельность транспорта». Трое погибли.

В Брянской области конструкции автомобильного моста обрушились на проходивший под ним пассажирский поезд, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

Сообщение об этом поступило в 22:50 мск, уточняет ведомство. Авария произошла на перегоне Выгоничи — Пильшино.

Погибли трое, еще 28 пострадали. Как утверждает RT, среди погибших — двое машинистов. При аварии тяжело пострадал грудной ребенок в возрасте пяти-шести месяцев.

При необходимости власти готовы организовать перевозку тяжело пострадавших санавиацией в Москву, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Авария произошла по причине «незаконного вмешательства в деятельность транспорта», сообщила Московская железная дорога.

«Сотрудники МЧС России разбирают поврежденные фрагменты вагонов поезда», — сообщили в ведомстве и указали, что «основные усилия направлены на поиск и деблокирование людей». После этого пассажиров поезда отводят на безопасное расстояние, там их осматривают врачи. На месте аварии работают около 180 сотрудников МЧС.

Читайте РБК в Telegram.