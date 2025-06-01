Для пассажиров разрушенного мостом поезда организовали ПВЗ

Для пострадавших организовали питание.
В поселке Выгоничи Брянской области на базе местной средней школы открыт пункт временного размещения для пассажиров поезда, который сошел с рельсов после обрушения автомобильного моста. Об этом 1 июня сообщили в администрации образовательного учреждения.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМост обрушился в Брянской области, в него врезался поезд: онлайн-трансляция.
В школе уточнили, что эвакуированные граждане уже начали прибывать в пункт временного размещения. «Люди прибывают, для них все организовано: и питание, и медицинская служба работает», — сообщили в Выгоничской школе РИА Новости, подтвердив, что учреждение принимает пострадавших.
Инцидент произошел в Выгоничском районе утром 31 мая. По информации губернатора Александра Богомаза, по причине обрушения автомобильного моста с рельсов сошли локомотив и вагоны пассажирского поезда № 86 Климов — Москва. В Московской железной дороге уточнили, что причиной происшествия стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта, что привело к разрушению пролетного строения моста. В настоящее время на месте работают экстренные службы, проводится оценка состояния пострадавших и выясняются обстоятельства происшествия.