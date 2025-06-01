Для пассажиров разрушенного мостом поезда организовали ПВЗ

Инцидент произошел в Выгоничском районе утром 31 мая. По информации губернатора Александра Богомаза, по причине обрушения автомобильного моста с рельсов сошли локомотив и вагоны пассажирского поезда № 86 Климов — Москва. В Московской железной дороге уточнили, что причиной происшествия стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта, что привело к разрушению пролетного строения моста. В настоящее время на месте работают экстренные службы, проводится оценка состояния пострадавших и выясняются обстоятельства происшествия.