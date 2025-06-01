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В брянской школе развернут пункт временного размещения после обрушения моста

Пункт временного размещения (ПВР) для пострадавших развернут на базе Выгоничской средней общеобразовательной школы в поселке Выгоничи Брянской области после обрушения моста и происшествия с пассажирским поездом.

Пункт временного размещения (ПВР) для пострадавших развернут на базе Выгоничской средней общеобразовательной школы в поселке Выгоничи Брянской области после обрушения моста и происшествия с пассажирским поездом. Для людей организовано питание, работает медицинская служба, сообщили РИА Новости в администрации школы.

Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщил об обрушении моста в Выгоничском районе. Как заявила Московская железная дорога, сход локомотива и вагонов пассажирского поезда № 86 Климов — Москва произошел из-за разрушения пролетного строения автомобильного моста, что явилось следствием незаконного вмешательства в деятельность транспорта.

Люди прибывают, для них все организовано: и питание, и медицинская служба работает, подтвердили РИА Новости в школе, уточнив, что учреждение используется как пункт временного размещения.

Ранее сообщалось, что причиной чрезвычайного происшествия с мостом и поездом в Брянской области стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста при ДТП с участием пассажирского поезда, есть пострадавшие. Машинист стал жертвой ЧП с мостом и поездом в Брянской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в центре медицинских катастроф региона.

Как отмечается, поезд следовал по маршруту Москва — Климов. Очевидцы сообщали о том, что слышали громкий хлопок со стороны железной дороги перед обрушением. В сообщениях говорится, что мост мог обрушиться в результате подрыва. По данным СМИ, состав сошёл с рельсов. На месте работают экстренные службы. Изначально сообщалось о пяти пострадавших, позднее их число выросло до 22 человек.