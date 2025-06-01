РЖД: Ведётся эвакуация пассажиров сошедшего с путей поезда в Брянской области

Пассажиров поезда № 86 Климов — Москва, сошедшего с железнодорожных путей из-за обрушения автомобильного моста в Брянской области, эвакуируют в пункты временного размещения. Для этого на месте происшествия прибыли автобусы, на которых граждан отвезут в ближайшие оборудованные для пребывания из-за ЧП места, сообщили в пресс-службе Российских железных дорог (РЖД).