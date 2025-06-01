РЖД: Ведётся эвакуация пассажиров сошедшего с путей поезда в Брянской области

Пассажиров поезда № 86 Климов — Москва, сошедшего с железнодорожных путей из-за обрушения автомобильного моста в Брянской области, эвакуируют в пункты временного размещения. Для этого на месте происшествия прибыли автобусы, на которых граждан отвезут в ближайшие оборудованные для пребывания из-за ЧП места, сообщили в пресс-службе Российских железных дорог (РЖД).
«В РЖД создан оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозёрова. На месте происшествия ведётся эвакуация пассажиров. Поездная бригада оказывает необходимую помощь пострадавшим», — заявили в компании.
Также в РЖД уточнили, что на место происшествия выехали восстановительные поезда, которые помогут спасателям МЧС России ликвидировать последствия обрушения моста и восстановить движение транспорта.
Ранее KP.RU сообщил, что 17 человек были госпитализированы в медицинские учреждения Брянской области после ЧП с мостом. Из них трое, включая ребёнка, в тяжёлом состоянии.