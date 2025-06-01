После обрушения моста в Брянской области закрыли участок дороги А-240

«Ввиду разрушения путепровода над железнодорожными путями, с 23:10 (мск) 31.05.2025 на км 31+200 автомобильной дороги А-240 Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь закрыто движение автотранспорта», — сообщается в telegram-канале Росавтодора. Ограничения введены после обрушения моста с автомобилями на данном участке.