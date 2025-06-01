После обрушения моста в Брянской области закрыли участок дороги А-240

Для водителей организован объезд.
В Брянской области 31 мая закрыто движение автомобилей на участке федеральной трассы Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь из-за разрушения путепровода над железнодорожными путями. Информацию об ограничении движения сообщили в Росавтодоре.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕК ликвидации последствий аварии в Брянской области привлекли 180 человек.
«Ввиду разрушения путепровода над железнодорожными путями, с 23:10 (мск) 31.05.2025 на км 31+200 автомобильной дороги А-240 Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь закрыто движение автотранспорта», — сообщается в telegram-канале Росавтодора. Ограничения введены после обрушения моста с автомобилями на данном участке.
Для водителей организован объезд закрытого участка. Он осуществляется через поселок Выгоничи.
На месте обрушения моста работают экстренные службы, проводится эвакуация и оказание необходимой медицинской помощи. Подробности происшествия и ход расследования доступны в онлайн-трансляции URA.RU.