МЧС: Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области выросло до 33

В пресс-службе МЧС России сообщили об увеличении числа пострадавших при обрушении автомобильного моста на железную дорогу в Брянской области. Согласно обновлённым данным, в результате инцидента пострадали 33 человека. Прежде сообщалось о 28 пострадавших с разной степенью тяжести травмами.
«В результате происшествия на данный момент зарегистрированы 33 пострадавших», — заявила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Брянской области Наталья Карпейкина.
Поиски и работы по разбору завалов продолжаются. На месте работают 180 специалистов и 60 единиц техники. Основные усилия спасателей сосредоточены на обследовании сошедших с путей вагонов и деблокировании застрявших в них людей.
Ранее KP.RU сообщил, что пассажиров поезда № 86 Климов — Москва, не пострадавших при сходе вагонов, эвакуируют с места происшествия на автобусах. Их отвозят в пункты временного размещения, пока движение не будет восстановлено и не организуют резервный поезд.