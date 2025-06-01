МЧС: Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области выросло до 33

Ранее KP.RU сообщил, что пассажиров поезда № 86 Климов — Москва, не пострадавших при сходе вагонов, эвакуируют с места происшествия на автобусах. Их отвозят в пункты временного размещения, пока движение не будет восстановлено и не организуют резервный поезд.