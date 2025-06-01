Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС: Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области выросло до 33

33 человека пострадали при обрушении моста и сходе поезда в Брянской области.

Источник: Комсомольская правда

В пресс-службе МЧС России сообщили об увеличении числа пострадавших при обрушении автомобильного моста на железную дорогу в Брянской области. Согласно обновлённым данным, в результате инцидента пострадали 33 человека. Прежде сообщалось о 28 пострадавших с разной степенью тяжести травмами.

«В результате происшествия на данный момент зарегистрированы 33 пострадавших», — заявила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Брянской области Наталья Карпейкина.

Поиски и работы по разбору завалов продолжаются. На месте работают 180 специалистов и 60 единиц техники. Основные усилия спасателей сосредоточены на обследовании сошедших с путей вагонов и деблокировании застрявших в них людей.

Ранее KP.RU сообщил, что пассажиров поезда № 86 Климов — Москва, не пострадавших при сходе вагонов, эвакуируют с места происшествия на автобусах. Их отвозят в пункты временного размещения, пока движение не будет восстановлено и не организуют резервный поезд.