Число погибших после падения моста на поезд выросло до семи человек

«На месте происшествия в Выгоничском районе, к сожалению, есть погибшие. По оперативным данным, в результате обрушения моста на железнодорожные пути, к сожалению, семеро погибших. В медорганизации Брянской области доставлены 30 пострадавших, в том числе двое детей», — написал он в Telegram-канале.