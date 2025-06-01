Число погибших после падения моста на поезд выросло до семи человек

«На месте происшествия в Выгоничском районе, к сожалению, есть погибшие. По оперативным данным, в результате обрушения моста на железнодорожные пути, к сожалению, семеро погибших. В медорганизации Брянской области доставлены 30 пострадавших, в том числе двое детей», — написал он в Telegram-канале.
Ранее губернатор сообщал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда № 86 сообщением Климов — Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта.