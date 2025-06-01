В Запорожье прогремели взрывы — Рогов

По сообщению председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, в Запорожье, находящемся под контролем ВСУ, произошла серия взрывов, также слышна стрельба.
«Местные жители сообщают о серии взрывов в Запорожье, также слышна стрельба из оружия», — приводит РИА Новости слова Рогова.
По его информации, в городе действует система ПВО ВСУ, мобильные группы которой размещаются в районах плотной жилой застройки.
Контекст: Российская армия начала наносить удары по объектам инфраструктуры на Украине с 10 октября 2022 года. Эти действия были названы ответом на инцидент на Крымском мосту, который Россия квалифицировала как теракт. Удары, по заявлениям российской стороны, наносятся по военным и энергетическим объектам. С тех пор воздушные тревоги в подконтрольных Киеву регионах объявляются практически ежедневно, иногда охватывая всю территорию страны.