В Запорожье прогремели взрывы — Рогов

Контекст: Российская армия начала наносить удары по объектам инфраструктуры на Украине с 10 октября 2022 года. Эти действия были названы ответом на инцидент на Крымском мосту, который Россия квалифицировала как теракт. Удары, по заявлениям российской стороны, наносятся по военным и энергетическим объектам. С тех пор воздушные тревоги в подконтрольных Киеву регионах объявляются практически ежедневно, иногда охватывая всю территорию страны.