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Богомаз: Семь человек погибли при обрушении моста в Брянской области

Число погибших при обрушении моста в Брянской области увеличилось до семи.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Брянской области Александр Богомаз опубликовал обновлённую информацию по погибшим и пострадавшим в результате обрушения автомобильного моста на железнодорожные пути в Выгоничском районе. Согласно данным главы региона, погибли семь человек.

«По оперативным данным, в результате обрушения моста на железнодорожные пути, к сожалению, семеро погибших. В медорганизации Брянской области доставлены 30 пострадавших, в том числе 2 детей», — написал Богомаз в телеграм-канале.

Глава региона отметил, что аварийно-спасательные работы продолжаются, на месте также находятся 16 бригад скорой помощи и медицины катастроф.

Ранее KP.RU сообщил, что не пострадавшие пассажиры поезда № 86 Климов — Москва, сошедшего с путей из-за обрушения моста в Брянской области, эвакуируются с места происшествия автобусами в пункты временного размещения.