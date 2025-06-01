Богомаз: Семь человек погибли при обрушении моста в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз опубликовал обновлённую информацию по погибшим и пострадавшим в результате обрушения автомобильного моста на железнодорожные пути в Выгоничском районе. Согласно данным главы региона, погибли семь человек.
«По оперативным данным, в результате обрушения моста на железнодорожные пути, к сожалению, семеро погибших. В медорганизации Брянской области доставлены 30 пострадавших, в том числе 2 детей», — написал Богомаз в телеграм-канале.
Глава региона отметил, что аварийно-спасательные работы продолжаются, на месте также находятся 16 бригад скорой помощи и медицины катастроф.
Ранее KP.RU сообщил, что не пострадавшие пассажиры поезда № 86 Климов — Москва, сошедшего с путей из-за обрушения моста в Брянской области, эвакуируются с места происшествия автобусами в пункты временного размещения.