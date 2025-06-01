Мост рухнул на пассажирский поезд под Брянском, погибли люди: что известно к утру 1 июня

По последним данным, в результате трагедии погибли как минимум семь человек — все пассажиры поезда. Общее число пострадавших достигло 44 человек. Министерство здравоохранения РФ сообщило о госпитализации 17 человек, включая одного ребенка. Двое из госпитализированных, в том числе несовершеннолетний, находятся в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.